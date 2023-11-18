Собака укусила полицейского во время его конфликта с ее хозяином

Собака атаковала полицейского, пока ее хозяин с ним конфликтовал. Об этом сообщает РИА «Воронеж».

Конфликт между сотрудником правоохранительных органов и собаководом на днях произошел в Левобережном районе города. По словам очевидцев, питомец мужчины набросился на полицейского на фоне произошедшего.

Сотрудник МВД, пострадавший от укуса домашней собаки, был вынужден обратиться к медикам.

В пресс-службе регионального СУ СК информацию об инциденте с участием животного на улице Танеева подтвердили. Следователи уже начали процессуальную проверку по факту происшествия.

Ранее пьяная россиянка натравила ротвейлера на полицейских и напала на них с обувной ложкой.