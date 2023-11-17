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В Новосибирске поймали мужчину, который разбудил горожан сообщением о воздушной тревоге

В Новосибирске люди проснулись из-за сообщения неизвестного о воздушной тревоге

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Global Look Press

В Новосибирске мужчина пытался разбудить жителей социального центра ложным сигналом о воздушной тревоге. Об этом говорится на сайте агентства безопасности «Гвардия».

Сотрудники агентства приехали к городскому центру социального обслуживания населения на Владимирской улице после ночного срабатывания охранной сигнализации. На месте они увидели мужчину, который сидел на крыльце в мокрых футболке и жилетке. При нем были билеты на поезд по маршруту НовокузнецкПермьВолгоград.

Пассажир обрадовался, когда увидел силовиков, и рассказал им, что уже несколько минут пытается разбудить людей, которые не обращали внимания на подаваемый им сигнал: «Внимание! Воздушная тревога!» Мужчина был огорчен тем, что на место не прибыли «ни ГРУ, ни «вертушки», и даже местный участковый не отреагировал на тревожное сообщение. Оно оказалось проверкой, так ее инициатор убедился, что жители Новосибирска не готовы к действиям в случае реальной опасности.

В итоге мужчину задержали за нарушение общественного порядка и доставили его районный отдел полиции.

Ранее россиянин бросил гранату с балкона и напугал жителей дома.

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