Депутаты обратились в Генпрокуратуру из-за разрешения эвтаназии собак в Бурятии

Власти регионов России по-прежнему не могут самостоятельно принимать решение о введении эвтаназии бездомных животных, любые подобные попытки пресекает прокуратура, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутаты обратились в Генпрокуратуру по поводу нового закона Бурятии, который разрешает усыплять собак, сообщил он в беседе с НСН.

«Мы получили несколько десятков обращений по этому поводу от граждан, – рассказал депутат. – У нас уже направлены депутатские запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой дать поручение прокуратуре субъекта провести проверку принятого нормативного акта с точки зрения противоречия федеральному закону».

В федеральном законе подчеркивается, что обращение с бездомными животными осуществляется на принципах гуманности и не должно предполагать методов, которые связаны с жестоким обращением, подчеркнул Бурматов. Полномочия регионов не подразумевают возможность массового истребления животных – это по-прежнему трактуется как уголовное преступление, добавил он.

В двух регионах России – Челябинской и Ивановской областях – подобные законы уже отменили после разбирательства, заявил депутат. Такие документы, по его мнению, противоречат федеральному законодательству.

«Приоритет сегодня – принцип гуманности, то есть, вы можете этих животных отлавливать, стерилизовать, помещать в приюты, пристраивать, вакцинировать, регистрировать, запрещать самовыгул и так далее. Полномочия у регионов широкие», – заключил Бурматов.

Напомним, в Бурятии приняли закон, разрешающий в ряде случаев эвтаназию бездомных животных. В пояснительной записке это объясняется тем, что действующая сейчас система отлова, стерилизации и вакцинации животного «имеет целый ряд недостатков и требует значительных материальных затрат».

В июле президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам право самим определять правила обращения с бездомными животными. При этом подчеркивается, что деятельность по обращению с животными должна соответствовать всем требованиям законодательства.