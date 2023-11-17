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Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2024 году

Минпросвещения: ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

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РИА Новости

В России определились со сроками проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году. Проект расписания, составленный министерством просвещения и Рособрнадзором, появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что проведение ЕГЭ разделят на досрочный, основной и дополнительный периоды. Первый будет проходить с 22 марта по 12 апреля (резервные дни — до 19 апреля), второй с резервными днями — с 23 мая по 1 июля, а дополнительный — с 4 по 9 сентября.

Начинаться экзамены по всем предметам будут в 10:00 по местному времени.

До этого сообщалось, что все системы, связанные с ЕГЭ, планируют перевести на отечественное ПО к 2026 году. По словам замглавы Рособрнадзора Игоря Круглинского, специалистам предстоит провести огромную и сложную работу.

При этом ранее в Госдуме назвали введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой.

Ранее в Рособрнадзоре прокомментировали идею об отмене ЕГЭ для некоторых выпускников.

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