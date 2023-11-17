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Врач рассказала, как избежать проблем с щитовидной железой

Врач Тананакина: потребление йода позволит избежать проблем с щитовидной железой

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Для нормальной работы щитовидной железы необходимо употреблять достаточное количество йода. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина. По ее словам, суточная норма потребления этого вещества — 150 мкг, а для женщин в период беременности и лактации — порядка 200 мкг.

«Во-первых, важно знать: йод не «накапливается» в организме, употребить его впрок не получится. Основными источниками йода являются рыба и морепродукты — старайтесь, чтобы они обязательно были на вашем столе минимум 2–3 раза в неделю», — отметила Тананакина.

Также, по ее словам, йод содержится в хурме, фейхоа и клюкве. Кроме того, недостаток данного микроэлемента можно восполнить при помощи специальных препаратов и витаминных комплексов, заключила специалист.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Мария Худякова до этого перечислила неочевидные симптомы заболеваний щитовидной железы. Она отметила, что жителей мегаполисов нередко беспокоят повышенная утомляемость, слабость, сонливость, снижение внимания, тревожность и бессонница. Однако, по ее словам, такие признаки могут наблюдаться не только из-за неправильного и интенсивного ритма жизни, но и из-за гормонального сбоя.

Ранее врач перечислила заболевания, приводящие к бесплодию.

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