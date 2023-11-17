Украинские беженцы массово покидают Польшу

В Польше становится меньше постоянно проживающих украинцев, они массово покидают страну. Об этом сообщает портал INTERIA Biznes.

«Количество украинцев, проживающих в Польше, сокращается с квартала на квартал. Большинство людей, которые с 24 февраля 2022 года пересекли польско-украинскую границу, уже находятся в своей стране», — говорится в публикации.

По данным издания, 15 из 17 миллионов граждан Украины, въехавших в Польшу с февраля 2022 года, уже вернулись на родину.

Среди стран Евросоюза первое место по числу принятых украинских беженцев занимает Германия — в этой стране сейчас находится 1,1 млн украинцев. На втором месте Польша с 958 тыс. граждан Украины.

В пересчете на тысячу жителей наибольшее количество людей, пользующихся временной защитой со стороны ЕС, зафиксировано в Чехии, где показатель составил 33,1. Следующие места заняли Эстония (26,2), Польша (26,1), Болгария (25,8) и Литва (25,5). Средний показатель ЕС составил 9,3 человека на тысячу жителей.

11 ноября сообщалось, что правительство Германии намерено существенно ускорить процедуру рассмотрения заявок на предоставление убежища, но при этом проверка мигрантов будет проводиться менее основательно, чем ранее.

Ранее Еврокомиссия выделила еще €100 млн гуманитарной помощи Украине.