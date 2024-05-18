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Зеленский просит Китай поучаствовать в швейцарской конференции по Украине

Зеленский попросил Китай принять участие в конференции в Швейцарии по Украине

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Brendan Smialowski/Reuters

Китай имеет влияние на Россию, в этой связи Пекину необходимо принять участие в конференции в Швейцарии по Украине, которая пройдет в июне. Об этом в интервью агентству AFP заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира», — подчеркнул украинский президент.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Россия ценит мудрую позицию китайских партнеров касательно неучастия КНР в международной конференции в Швейцарии по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает. Он назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках». По его словам, если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Глава государства подчеркнул, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

2 мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Россия призвала своих союзников не участвовать в ней.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с лидерами Швеции и Люксембурга.

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