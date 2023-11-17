Кинолог объяснил, можно ли спать с собакой в одной кровати

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО назвал плюсы и минусы совместного сна с собакой. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

«Не все собаки засыпают и спят всю ночь в одной и той же позе. Некоторые питомцы могут долго искать удобное положение или постоянно менять позы, при этом делать это достаточно активно. Кроме того, собаки могут двигаться во сне или просыпаться среди ночи, чтобы, например, почесать ухо или походить по комнате», — обратил внимание кинолог.

Он добавил, что от совместного сна с питомцем у хозяина может обостриться аллергия. Кроме того, из-за шерсти постельное белье придется менять гораздо чаще. Эксперт также предупредил, что для собак мелких пород существует риск получения травмы.

До этого Голубев рассказал, как подготовить квартиру к заселению щенка. Он посоветовал убрать из дома все опасные предметы, обустроить уютное место для питомца, а также подготовить игрушки, корм, амуницию и средства для ухода.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли заводить собак «дизайнерской» породы.