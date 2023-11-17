Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кинолог объяснил, можно ли спать с собакой в одной кровати

Кинолог Голубев: спасть с собакой в одной постели можно, но с осторожностью

close
100%
Freepik.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО назвал плюсы и минусы совместного сна с собакой. По его словам, прежде чем пускать питомца в постель, необходимо взвесить все положительные и отрицательные аргументы. Насколько комфортным будет отдых в одной кровати с животным, зависит от его характера, породы и размера, отметил специалист.

«Не все собаки засыпают и спят всю ночь в одной и той же позе. Некоторые питомцы могут долго искать удобное положение или постоянно менять позы, при этом делать это достаточно активно. Кроме того, собаки могут двигаться во сне или просыпаться среди ночи, чтобы, например, почесать ухо или походить по комнате», — обратил внимание кинолог.

Он добавил, что от совместного сна с питомцем у хозяина может обостриться аллергия. Кроме того, из-за шерсти постельное белье придется менять гораздо чаще. Эксперт также предупредил, что для собак мелких пород существует риск получения травмы.

До этого Голубев рассказал, как подготовить квартиру к заселению щенка. Он посоветовал убрать из дома все опасные предметы, обустроить уютное место для питомца, а также подготовить игрушки, корм, амуницию и средства для ухода.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли заводить собак «дизайнерской» породы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий