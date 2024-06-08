Власти Эстонии хотят ввести ограничения на покупку недвижимости

Власти Эстонии хотят ограничить покупку недвижимости для граждан «третьих стран». Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что речь идет о недвижимости в местах, имеющих стратегическое значение для страны.

»[МВД Эстонии] планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость в стратегически важных для Эстонии точках», — говорится в сообщении.

Сложности вызваны тем, что Таллин не хочет обнародовать перечень стратегических объектов.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает, что в Эстонии есть квартиры, которые можно использовать для наблюдения за рядом важных объектов.

До этого газета Politico писала, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас является наиболее вероятным кандидатом на должность главы европейской дипломатии, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.