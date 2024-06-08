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Власти Эстонии хотят ввести ограничения на покупку недвижимости

МВД: Таллин намерен ограничить покупку недвижимости для «граждан третьих стран»

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Власти Эстонии хотят ограничить покупку недвижимости для граждан «третьих стран». Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что речь идет о недвижимости в местах, имеющих стратегическое значение для страны.

»[МВД Эстонии] планирует внести изменения в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли приобретать недвижимость в стратегически важных для Эстонии точках», — говорится в сообщении.

Сложности вызваны тем, что Таллин не хочет обнародовать перечень стратегических объектов.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс считает, что в Эстонии есть квартиры, которые можно использовать для наблюдения за рядом важных объектов.

До этого газета Politico писала, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас является наиболее вероятным кандидатом на должность главы европейской дипломатии, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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