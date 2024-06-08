Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США сообщили о контракте на производство поставляемых Украине БТР Stryker

Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

США заключили контракт на производство поставляемых Киеву бронетранспортеров (БТР) Stryker. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

По сообщению ведомства, объем контракта составляет почти $66 млн.

«General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что контракт будет выполнен до 31 декабря 2026 года.

До этого Bloomberg сообщал, что запасы снарядов в США были истощены в последние месяцы на фоне конфликтов на Украине и в Израиле.

По информации агентства, американская сторона не может производить артиллерийские снаряды с достаточной для противостояния России скоростью, при том, что мобилизация военно-промышленного комплекса в США сопоставима по своим масштабам с периодом Второй мировой войны.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами