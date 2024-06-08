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Спасательные работы в Херсонской области приостановлены

ТАСС: спасательные работы в Садовом приостановлены из-за угрозы атаки дрона

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Shutterstock

Спасательные работы в селе Садовое Херсонской области приостановили из-за возможной дроновой атаки. Об сообщает ТАСС.

«В связи с большой активностью БПЛА в районе происшествия аварийно-спасательные работы прекращены», — сообщили в оперативных службах.

До этого число погибших при обстреле села в Херсонской области выросло до 22.

По его словам, первый удар по селу был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — снарядом HIMARS.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что к текущему моменту 17 человек погибли только возле здания, рядом с которым попал снаряд, еще четыре человека с осколочными ранениями погибли в соседних домах. Еще три человека тяжело ранены, их эвакуировали.

Следственный комитет заявил о работе по установлению причастных к обстрелу Садового.

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