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В Коми рассказал о результатах участия региона в ПМЭФ

Власти Коми заключили соглашения на 15 млрд рублей на ПМЭФ

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Пресс-служба «МегаФона»

Власти Коми заключили соглашения на 15 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил губернатор республики Владимир Уйба.

«На прошлом форуме соглашения были заключены на 10 млрд рублей, в этом году — на 15 млрд рублей. Основное — это проекты группы компаний «Транспроект» на сумму свыше 11 млрд рублей. Это комплексный большой проект, который включает и социально значимые проекты», — заявил Уйба.

Глава Коми пояснил, что в ходе реализации этих проектов будут построены школы, детские сады, а также инфраструктура и завод по производству беспилотников. Среди других партнеров Коми в этом году — «Сезар-инвест», «Мегафон» и АО «Национальная биотопливная компания».

До этого Республика Северная Осетия — Алания представила на Петербургском экономическом форуме инвестиционные проекты на 97 млрд. рублей.

Ранее на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.

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