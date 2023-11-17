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Врач перечислила нетипичные причины повышения холестерина

Врач Романенко: проблемы с почками могут повышать холестерин

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Shutterstock

Проблемы с почками и щитовидной железой могут быть причиной повышения холестерина. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Если имеется нарушение гормонального фона, то есть снижена функция щитовидной железы, то холестерин будет повышен. Из-за нарушения функции почек холестерин, и в частности триглицериды, тоже могут повышаться», — уточнила эксперт.

Кроме того, по ее словам, холестерин может повышаться при хроническом стрессе. В этом случае у человека постоянно повышен кортизол, который приводит к нарушению углеводного обмена и развитию сахарного диабета. Это, в свою очередь, грозит проблемами с холестерином. К очевидным причинам данного недуга также относятся неправильное питание и генетическая предрасположенность, заключила Романенко.

Ученые из Государственного университета Монаша (Австралия) создали первый в мире пероральный препарат для борьбы с формой холестерина, обусловленной генетикой и не поддающейся лечению. С помощью этого препарата впервые удалось снизить неуловимую форму холестерина с помощью таблетки.

Ранее врач объяснила, как часто нужно сдавать анализ крови на холестерин.

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