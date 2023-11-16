В обрушившемся доме в Астрахани 15 лет назад падала стена

Депутат думы Астраханской области, экс-депутат Госдумы Олег Шеин рассказал изданию URA.RU, что в пятиэтажном доме в Астрахани, где 16 ноября произошло обрушение двух подъездов, 15 лет назад отваливалась стена.

По его словам, проблемы с домом на Привокзальной площади начались много лет назад.

«Лет 15 назад я помогал по этому дому. Вот сейчас четвертый рухнул, а в первом подъезде отваливалась стена», — рассказал он, добавив, что тогда с помощью комиссии по чрезвычайным ситуациям удалось эту стену укрепить.

Он уточнил, что после первого обрушения жильцов выселяли из дома, но после укрепления стены заселили обратно.

Кроме этого, депутат заявил, что пока рано говорить о причине ЧП, так как ей могла стать незаконная перепланировка с разбором несущей конструкции или течь системы водоснабжения. При этом версия со взрывом газа была исключена.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома. Перед ЧП местные жители заметили трещины на фасаде и успели позвонить в экстренные службы.

По данным МЧС, всего из дома до обрушения вывели 213 человек, в том числе 37 детей.

По одной из предварительных версий, обрушение произошло из-за подмыва фундамента. Жители сообщали, что в одной из квартир лопнула батарея.

Ранее стало известно о долгах компании, обслуживающей рухнувший дом в Астрахани.