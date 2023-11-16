Более 200 человек покинули дом в Астрахани до его обрушения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Астраханской области.

«213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание до обрушения», — сказано в сообщении.

В ведомстве также сообщили о развертывании трех пунктов временного размещения.

До этого в МЧС России сообщили, что в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома.

По данным Telegram-канала Shot, обрушение части пятиэтажки в Астрахани могло произойти из-за того, что фундамент подмыли канализационные воды.

15 ноября пресс-служба прокуратуры Республики Саха сообщала, что в якутской школе, открывшейся в 2023 году, обрушился навесной потолок.

Инцидент произошел в школе села Бердигестях. Навесная конструкция рухнула в правом крыле здания. Площадь обрушения составила около 25 кв. м. В результате обрушения в школе оборвались электропроводка и интернет-кабель. Никто из детей или взрослых не пострадал.

Ранее в Москве двое людей пострадали при падении строительных лесов.