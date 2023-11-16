В Крыму грабителя, укравшего у пенсионерки сумку, задержали двое спортсменов-борцов

В Севастополе спортсмены поймали грабителя, который отобрал сумку у пенсионерки. Об этом рассказали в группе клуба единоборств «Альянс» во «ВКонтакте».

7 ноября неизвестный сорвал сумку с плеча пожилой женщины, стоявшей на остановке, и попытался убежать. Спортсмен Михаил и тренер Зограб случайно оказались неподалеку от места происшествия.

«Увидел, что тень пробежала. Ну, я сразу побежал, и догнал его [грабителя] возле подъезда. Мы уже потом его скрутили», — пояснил Михаил в разговоре с Telegram-каналом «Mash на волне».

В итоге борцы обезвредили злоумышленника и передали его сотрудникам органов внутренних дел. Похищенная сумка вернулась к владелице в целости и сохранности. Спортсмен рассказал, что после дачи показаний в полиции он подвез женщину до Балаклавы и остался с ней на связи.

Ранее в Оренбурге рецидивист напал на 77-летнюю пенсионерку ради сумки с телефоном и документами.