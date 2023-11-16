Семья узнала, что картина в их доме стоит несколько миллионов долларов

Семья из Испании узнала, что картина, которая перешла к ней по наследству, стоит несколько миллионов долларов, пишет Inside Edition.

Как рассказали представители семьи, картина висела в гостиной и передавалась из руки в руки следующим поколениям. Однако домочадцы не знали, что на самом деле владеют шедевром стоимостью несколько миллионов долларов. Выяснилось, что картину написал в XVII веке Энтони Ван Дейк, один из выдающихся художников того времени.

Подлинность картины была установлена специалистами. На данный момент члены семьи поддерживают контакты с представителями музея в Севилье, чтобы обсудить передачу полотна на выставку. Кроме того, с семьей связываются аукционные дома и частные коллекционеры, желающие заполучить ценный экземпляр.

Ранее «дьявольская фигура» была обнаружена на 230-летней картине после реставрации.