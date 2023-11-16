Решения кабмина Финляндии по границе с РФ действительны до 18 февраля 2024 года

Правительство Финляндии приняло решение закрыть до 18 февраля 2024 года четыре пункта пересечения из восьми на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Власти Финляндии уточнили, что правительство закрывает часть восточной границы государства с 18 ноября по 18 февраля 2024 года.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась», — рассказал на пресс-конференции премьер-министр Петтери Орпо, передает РИА Новости.

Он уточнил, что поправки в Закон о пограничной охране внесли в период последних выборов, рассчитывая на подобные ситуации. Министр внутренних дел Мари Рантанен обратила внимание, что в случае необходимости правительство готово принять еще более решительные меры.

16 ноября Финляндия подтвердила, что закроет четыре КПП на границе с Россией. До этого было объявлено, что закроет не все, а лишь несколько пограничных пунктов на границе с Россией.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.