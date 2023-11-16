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Трех адвокатов Навального* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес трех адвокатов Навального перечень экстремистов

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Росфинмониторинг внес трех адвокатов Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов), фигурирующих в уголовном деле об экстремистском сообществе, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации Росфинмониторинга, в перечень террористов и экстремистов были включены Сергунин Игорь Сергеевич 1978 года рождения, Кобзев Вадим Дмитриевич 1983 года рождения и Липцер Алексей Евгеньевич 1986 года рождения.

До этого сообщалось, что адвокат Навального Александр Федулов уехал из России в Турцию после возбуждения уголовного дела. Как передавало агентство РИА Новости, мужчина выключил телефон и не пришел на запланированное заседание суда. Позже выяснилось, что он улетел из аэропорта Домодедово в Стамбул.

В октябре сообщалось об обысках у адвокатов Навального.

10 октября Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего российского адвоката Марка Фейгина. Он защищал в суде участниц Pussy Riot, писателя Илью Горячева, украинку Надежду Савченко и других. Его лишили статуса адвоката в 2018 году. В апреле 2022 года он попал в список СМИ-иноагентов.

Ранее в Петербурге ФСБ задержала программиста за донат ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) в 2021 году.

*  включен в список террористов и экстремистов
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