Верховный суд поставил точку в деле о песне «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница»

Верховный суд РФ оставил в силе решения трех инстанций, отказавших экс-солистке Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио СССР Ольге Корольковой во взыскании 11 млн рублей за использование песни «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, судья Галина Попова отклонила кассационную жалобу хористки, в которой та просила отправить дело Судебной коллегии по экономическим спорам на повторное рассмотрение.

Ольга Королькова ранее подала в суд на компании «Медиа юниверсал ивент», «Первое музыкальное издательство» и «Развлекательный онлайн-сервис» за, по ее мнению, бездоговорное использование композиции «Прекрасное далеко» в фильме «Пятница». Королькова указала, что она принимала участие в записи музыкального произведения в 1985 году и, по ее словам, именно эта версия песни использовалась в кинокартине.

Истица требовала 5 млн рублей за бездоговорное использование песни, 5 млн компенсации за неуказание ее имени как исполнителя и 1 млн моральной компенсации.

В декабре 2022 года московский арбитраж решил, что весомых доказательств своей правоты Королькова не предоставила. Также было отмечено, что в титрах к фильму было указано название хора, а авторы картины заблаговременно приобрели лицензию на песню.

Позднее жалобы истицы отклонили Девятый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам.

