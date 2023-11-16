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Экономист объяснил, чем исторически низкая безработица угрожает экономике России

Экономист Капелюшников: в России просто некого больше нанимать на работу

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Александр Коркка/РИА «Новости»

В России по-прежнему безработица находится на исторически низком уровне, наблюдается серьезная нехватка рабочей силы при рекордном количестве вакансий. При этом сложно выделить отдельные направления, так как эта ситуация угрожает в целом всем хозяйственным сферам, предупредил замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ, доктор экономических наук Ростислав Капелюшников.

«Такого уровня вакансий, который сейчас наблюдается в России, не было никогда, — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей. — В течение всех двадцатых годов он непрерывно рос и сейчас достиг совершенно запредельной отметки в 7%. Соответственно, оборотной стороной этого процесса было неуклонное снижение уровня безработицы».

На рынке труда сформировался «огромный неудовлетворенный спрос на рабочую силу», добавил эксперт. Среди причин такой ситуации он назвал связанный с пандемией ковида кризис, факторы релокации, мобилизации и санкционного кризиса и другие.

Дефицит рабочих стал главным вызовом для российского рынка труда, подчеркнул Капелюшников.

«Уже неоткуда брать людей. Безработица такая низкая, что вообще непонятно, куда дальше ей снижаться», — сказал он.

В целом такая ситуация приведет к негативным последствиям, предупредил эксперт.

«По идее, это должно вылиться в дополнительное замедление темпов экономического роста. Это главный ожидаемый эффект», — подчеркнул он.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 2000-х годов уровень безработицы в России упал с 10,6% до 3%. Об исторически низкой безработицы власти страны говорят уже давно. Президент РФ Владимир Путин объяснил эту ситуацию эффективной экономической политики России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце октября сообщила, что с дефицитом кадров в России столкнулись две трети компаний. По ее словам, основная проблема наблюдается в обрабатывающей промышленности.

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