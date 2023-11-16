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В Москве за ночь выпал слабый снег

Синоптик Тишковец: слабый снег выпал ночью в Москве

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Александр Кряжев/РИА Новости

За ночь 16 ноября в Москве зафиксировали слабый снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снег зафиксировала московская метеостанция ВДНХ в 6:00. За 12 часов в столице и Подмосковье снег зафиксировали метеостанции в Павловском Посаде, Домодедово, Шереметьево, Волоколамске, Клине, Коломне, Черустях.

Тишковец отметил, что минимальная температура за ночь в столице составила +1,3°C, а по области — местами до -1,7°C.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. По его словам, до 16 ноября в столице следует ожидать положительную температуру.

Синоптик отметил, что 16 ноября днем температура будет в пределах 0…+2°C, ночью ожидается до -1°C.

Ильин добавил, что 17 ноября в столице будет еще холоднее, установятся «чувствительные морозы». Днем прогнозируется -1…-6°C, ночью — -4°C

Ранее ученые выяснили, как потепление в Арктике скажется на глобальном климате.

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