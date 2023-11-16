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Еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа 16 ноября

Кадыров сообщил, что еще 150 россиян смогут покинуть сектор Газа 16 ноября

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что еще 150 граждан России смогут покинуть сектор Газа 16 ноября.

Накануне сообщалось, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» между сектором Газа и Египтом прошли еще 88 россиян. В министерстве чрезвычайных ситуаций РФ уточнили, что в общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы 297 человек, из них на территорию России доставлены 168 граждан.

«Еще 150 человек смогут завтра (четверг. — «Газета.Ру») покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу. Помимо спасателей на месте с соотечественниками работают дипломаты, медики и психологи», — написал Кадыров.

По его словам, также российская миссия помогла в эвакуации 43 граждан Белоруссии. Они 15 ноября успешно покинули зону боевых действий.

Чиновник заверил, что штаб МЧС России продолжит свою деятельность до тех пор, пока не будет эвакуирован последний российский гражданин.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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