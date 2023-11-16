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В Японии автомобиль протаранил полицейское ограждение у посольства Израиля

NHK: в Японии автомобиль врезался в полицейское ограждение у посольства Израиля

Автомобиль на полном ходу врезался в полицейское ограждение, установленное у здания посольства Израиля в Токио. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным журналистов, травмы получил минимум один сотрудник полиции, который охранял израильское посольство. Водителя машины задержали на месте. По предварительной информации, он может быть причастен к одной из праворадикальных местных группировок.

Сам задержанный пока никак не объясняет ситуацию и мотивы поступка. Тем не менее, как отметил корреспондент ТАСС, представители праворадикалов нередко встречались на пропалестинских митингах, которые проводят и в Японии.

Ситуация на Ближнем Востоке и в мире обострилась после проникновения тысяч боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. После этого ХАМАС объявил о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее президент США Джо Байден назвал единственный вариант урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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