К следующему учебному году российский учебник истории для вузов разработают в 6 вариантах

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский заявил, что учебник истории для непрофильных специальностей в высших учебных заведений готовится в шести вариантах, имеющих общую основу, но обладающих различиями в зависимости от области знаний. Об этом Могилевский рассказал в интервью ТАСС.

По словам заместителя министра, планируется сделать шесть вариантов учебника с общим ядром, но с различиями в зависимости от той области знаний, по которой студент получает образование. В следующем учебном году эти учебники появятся в вузах. Могилевский сказал, что эти меры станут значительным вкладом в повышение исторической грамотности выпускников высших учебных заданий.

Заместитель министра отметил, что учебники, предназначенные для будущих врачей будут дополнены разделами по истории медицины, для студентов инженерного профиля — по истории техники, для будущих учителей — по истории педагогики.

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