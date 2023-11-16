Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Red Wings рассказали, продолжит ли компания летать в Египет после отказа Tez Tour

Red Wings: компания продолжит чартерные рейсы в Египет после отказа Tez Tour

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили РБК, что компания продолжит выполнять чартерные рейсы в Египет после отказа Tez Tour.

В компании подчеркнули, что отказ одного туроператора от чартерных рейсов в эту страну не означает их полную отмену.

Представители перевозчика отметили, полеты в Египет носят чартерный характер — они консолидируются и управляются несколькими туроператорами, заказывающими их у авиакомпании.

«Рейсы сохраняются в расписании», — указали в Red Wings.

В авиакомпания сообщили, что там следят за развитием ситуации, о возможных изменениях программы будет объявлено дополнительно.

15 ноября туроператор Tez Tour сообщил, что был вынужден прекратить полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября. В компании отметили, что все средства за все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября будут возмещены.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий