В Red Wings рассказали, продолжит ли компания летать в Египет после отказа Tez Tour

В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили РБК, что компания продолжит выполнять чартерные рейсы в Египет после отказа Tez Tour.

В компании подчеркнули, что отказ одного туроператора от чартерных рейсов в эту страну не означает их полную отмену.

Представители перевозчика отметили, полеты в Египет носят чартерный характер — они консолидируются и управляются несколькими туроператорами, заказывающими их у авиакомпании.

«Рейсы сохраняются в расписании», — указали в Red Wings.

В авиакомпания сообщили, что там следят за развитием ситуации, о возможных изменениях программы будет объявлено дополнительно.

15 ноября туроператор Tez Tour сообщил, что был вынужден прекратить полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября. В компании отметили, что все средства за все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября будут возмещены.

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