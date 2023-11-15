Крупный туроператор вынужденно прекращает чартерную программу в Египет

В пресс-службе туроператор Tez Tour заявили, что были вынуждены прекратить полетную программу на блоках чартерных рейсов по египетскому направлению с 26 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе подчеркнули, что данное решение связано с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, аннуляциями туров, которые были зафиксированы принимающим партнером.

В Tez Tour подчеркнули, что возместят средства за все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом на блоках авиакомпании Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее. Клиентам также предложат перебронировать тур на любое из доступных направлений компании по действующим ценам.

При этом компания, как и ранее, предлагает туры в Египет с перелетом регулярными рейсами или только с наземным обслуживанием.

До этого стало известно, что цены на туры из России в Египет в период с 11 по 17 октября в среднем упали на 25-31%. Одной из причин такого сокращения стоимости путевок стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.