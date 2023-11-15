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В Москве проверяют полицейских, которые жестоко задержали подростка-безбилетника

В Москве полицейские грубо задержали подростка-безбилетника и попали на видео

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Global Look Press

В Москве решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые грубо задержали подростка-безбилетника. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Попавшее на видео задержание произошло еще летом на станции Москва-Ленинградская. 16-летний юноша катался на электропоезде без билета и попался контролерам. Сотрудники линейного управления внутренних дел на транспорте скрутили ему руки и грубо вывели из вагона на Ленинградский вокзал, хотя по инструкции должны были всего лишь составить на несовершеннолетнего протокол об административном правонарушении.

Пострадавший весь процесс задержания снимал на камеру и отказывался пройти по требованию стражей порядка в дежурную часть, считая его незаконным.

Теперь действиям правоохранителей дают оценку их коллеги. Управление собственной безопасности уже выявило факт превышения должностных полномочий, Следком решения пока не принял.

Ранее людей в балаклавах и с Z-шевронами застали за ловлей безбилетников в автобусах Челябинска.

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