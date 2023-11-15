Российские школьники будут изучать возможности боевых дронов

В российских школах учащиеся на «Основах безопасности и защиты Родины» будут изучать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Проект об этом опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Новый курс для школьников предполагает изучение современного общевойскового боя, возможностей боевого применения беспилотников.

В документе говорится, что в рамках базового уровня ученики ознакомятся с предметными результатами освоения базового курса по основам безопасности и защиты Родины. Также они получат представления о современном общевойсковом бое, поймут возможности применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения дронов.

Госдума поддержала поправку о переименовании ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».

Позже президент России Владимир Путин подписал законопроект, в соответствии с которым с 2024-2025 учебного года школьники будут изучать «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее российским школьникам дали рекомендации по написанию итогового сочинения.