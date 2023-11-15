Врач назвала главную причину развития рака легкого

Курение табака является главной причиной развития рака легкого. Об этом в интервью РИАМО сообщила онколог-химиотерапевт клиники «Евроонко» Марина Шорина. Кроме того, по ее словам, никотиновая зависимость провоцирует сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.

«Курильщики гораздо больше рискуют заболеть раком, чем некурящие. В первую очередь речь идет о раке легкого и гортани, при этом вероятность развития онкологии возрастает в разы, если человек курит с подросткового возраста — периода, когда организм находится в активной фазе развития», — отметила Шорина.

Она добавила, что если человек бросил курить, то риск развития рака начинает снижаться уже через несколько лет. Курящим врач посоветовала регулярно проходить флюорографию и рентгенографию легких, чтобы иметь возможность выявить рак на ранних стадиях.

Онколог, радиотерапевт Денис Романов до этого говорил, что курящие люди тяжелее переносят рак и лучевую терапию, поэтому отказ от этой вредной привычки поможет улучшить результаты лечения и увеличить продолжительность жизни таких пациентов.

В 2023 году ученые из Института исследования рака Онтарио (OICR) выяснили, что курение препятствует работе белков, необходимых для борьбы с раком, тем самым повышая риск развития опухолей и затрудняя их лечение.

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