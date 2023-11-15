Появились кадры вручения повесток в ресторане в Воронеже

В сети появились кадры с вручением повесток в армию около 50 азербайджанцам, отдыхающим на дне рождения в одном из ресторанов Воронежа. Соответствующее видео опубликовал телеканал «Вести Воронеж» в Telegram.

На записи видно заставленный длинными столами зал. У выхода из ресторана собрались десятки возмущенных мужчин, рядом с которыми стоят вооруженные силовики в форме с нашивками СОБР. При этом гости старшего возраста не покинули своего места.

Видео записано 14 ноября в ресторане под названием «Форт», расположенном на Донбасской улице. По информации издания, силовики проверили у присутствующих документы и вручили 50 мужчинам повестки в военный комиссариат.

В начале октября в Челябинске правоохранители провели рейд на Кременкульском рынке, чтобы выявить мигрантов. В результате мероприятия 17 человек, которые недавно стали гражданами России, получили повестки для явки в военкоматы.

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