В Минске презентовали школьные учебники о геноциде белорусского народа

Учебники для школьников, которые рассказывают о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, разработали в республике. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

Презентацию пособий провели в одной из школ Минска.

«В текущем году по инициативе <…> генеральной прокуратуры министерством образования подготовлены учебные пособия «Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», — уточнили в ведомстве.

Там обратили внимание, что при разработке пособий ориентировались на возрастные особенности школьников. Пособия разработали для учащихся 1-4-х, 5-9-х и 10-11-х классов.

Книги раскрывают понятие геноцида, содержат данные об уничтоженных населенных пунктах, карательных операциях фашистов, деятельности коллаборационистских формирований. В основе учебников — информация о героизме белорусского народа.

По мнению начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел генпрокуратуры Валерия Толкачева, при подготовке пособий ставили задачу сохранить историческую память о Великой Отечественной войне и невосполнимых потерях Белоруссии, показать системность нацистских преступлений и истинные планы фашистской Германии.

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