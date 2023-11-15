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Женщина не знала о беременности и родила в ванной после клизмы по совету врача

Media Wales: в Великобритании женщина не знала о беременности и родила в ванной

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Shutterstock

42-летняя жительница деревни Станстед-Маунтфитчет не подозревала о беременности и внезапно родила ребенка в ванной. Об этом сообщает портал Media Wales.

Как рассказала 42-летняя британка, несколько месяцев ее беспокоили слабость и болезненные ощущения в области живота. Женщина сделала несколько тестов на беременность, все они были отрицательными, она обратилась за медицинской помощью, врач тоже не заметил изменений.

Болезненные ощущения только усиливались, британка поменяла диету, но это не помогло. Во время повторного обращения в больницу ей сделали клизму и прописали слабительное. В этот же вечер муж женщины услышал из ванной комнаты крики жены, мужчина бросился на помощь и нашел супругу на полу в луже крови, рядом лежал живой младенец.

«Мне пришлось схватить Тео и завернуть его в полотенце. Я был просто потрясен», — рассказал мужчина.

Мать и ребенка доставили в местную больницу, мальчик родился на несколько недель раньше срока. Сейчас жизни и здоровью младенца и матери ничего не угрожает, они выписаны домой.

Ранее россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием.

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