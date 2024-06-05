Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

России ограничили доступ к одной из программ ООН

России ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

close
100%
Global Look Press

Российские поставщики Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. Об этом сообщает РБК.

Один из участников рынка, который сотрудничает с организацией, заявил, что проблемы у российских поставщиков по тендерам программы начались в 2024 году. В публикации отмечается, что со снижением числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП российских экспортеров столкнулись, например, мукомолы.

Информацию об ограничениях для российских поставщиков в допуске к тендерам подтвердила заместитель постоянного представителя России при ВПП и других международных организациях в Риме Диляра Равилова-Боровик.

В пресс-службе ВПП ООН заявили, что получили запрос от РБК и пообещали прокомментировать ситуацию после уточнения информации.

До этого исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что в северной части сектора Газа начался голод, а в южной части ситуация также начала ухудшаться.

Ранее около 4 тыс. тонн гумпомощи украли у ВПП в Судане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами