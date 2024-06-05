Байден рассказал, как навести порядок на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны скорректировать законодательство на федеральном уровне, чтобы добиться наведения порядка на границе страны с Мексикой. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, необходимо увеличить размер выделяемых средств из федерального бюджета на обеспечение пограничного контроля. Байден добавил, что республиканцам в Конгрессе следует выполнить свою часть работы.

При этом он вновь обвинил своего предшественника на посту главы вашингтонской администрации республиканца Дональда Трампа в разыгрывании карты миграционного кризиса во внутриполитических целях.

До этого президент США Джо Байден подписал указ о запрете на предоставление политического убежища нелегальным мигрантам, которые прибыли в страну через границу с Мексикой.

Решение Байдена в Вашингтоне объяснили стремлением обезопасить страну. Также в Белом доме заявили, что в США ускорят рассмотрение запросов на предоставление убежища, чтобы быстрее выявлять мигрантов, не имеющих оснований для пребывания в стране.

Ранее перегрузка центров для нелегалов на границе Мексики и США достигла 245%.