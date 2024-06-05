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МВД Украины заявило, что граждане платят до $20 тыс., чтобы сбежать от мобилизации

МВД Украины: военнообязанные платят до $20 тыс., чтобы сбежать от мобилизации

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Shutterstock/Mehaniq

Глава департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель заявил, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации военнообязанные украинцы платят до $20 тыс. за возможность выехать из страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Рубель отметил, что до 18 мая за выезд с Украины военнообязанные граждане в среднем вынуждены были платить $4-5 тыс. Сейчас же, после изменения закона о мобилизации, сумма может достигать $20 тыс.

По словам высокопоставленного полицейского, в этом году в стране заведено свыше 160 уголовных дел против 519 человек по факту незаконной переправки через границу.

До этого сообщалось, что покинувших страну украинцев призвали вернуться для сверки данных в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

4 июня сообщалось, что на Украине сбежавших уклонистов сразу отправят в военкомат.

Ранее на Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста.

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