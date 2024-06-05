Байден испугался того, что ряд стран станет более самостоятельным при поражении Украины

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты боятся того, что ряд государств, в том числе Польша, начнет проводить более самостоятельную политику при поражении Украины. Об этом сообщает американский журнал Time.

Байден подчеркнул, что если Вашингтон позволит Украине проиграть в конфликте, то следующей уйдет Польша. По мнению президента США, вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, страны начнут вести себя более самостоятельно.

Глава Белого дома отметил, что в предстоящие четыре года решения американских властей определят на долгое время вперед будущее Европы. Поэтому США не могут допустить развала НАТО и должны укрепить его и политически, и экономически, и в военном отношении.

До этого Байден рассказал, что месяц жил на Украине и видел там процветающую коррупцию. Президент США допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России.