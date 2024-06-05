Появился первый землянин, который пробыл в космосе тысячу суток

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, Олег Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве. Суммарно он провел в космосе 1 тыс. суток, пишет ТАСС.

Сам космонавт считает, что это будет значительным вкладом в развитие космической медицины и подготовку к будущим межпланетным полетам. По его словам, длительные полеты помогают расширить понимание возможностей человека, необходимых для будущих межпланетных миссий.

Он также выразил гордость своей работой и уверенность в продолжении развития космических исследований.

Кононенко отметил, что достижение этого рекорда стало возможным благодаря 15 годам профессиональной подготовки. В настоящее время он находится в пятой космической экспедиции своей карьеры, которая завершится в сентябре текущего года.

21 июня он отметит свое 60-летие в космосе, а после завершения годовой экспедиции его общее время пребывания в космосе составит 1 110 суток.

Олег Кононенко, родившийся 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения), совершил свой первый полет в космос в апреле 2008 года на МКС на корабле «Союз ТМА-12».

По возвращении из своей первой экспедиции ему были присвоены звания Героя Российской Федерации и летчика-космонавта РФ.

Ранее космический корабль Crew Dragon перестыковался на другой узел МКС.