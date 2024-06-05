Стало известно, в каких российских городах можно найти недорогое жилье на лето

Дешевле всего летние каникулы можно провести в Республике Марий Эл: гостиница в Йошкар-Оле стоит около 1 400 рублей за ночь. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в каких популярных у туристов российских городах можно найти недорогое жилье на лето. Для этого специалисты проанализировали цены на номера в отелях категории «три звезды» и составили список из 25 направлений, где проживание стоит не больше 3 000 рублей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти в такую же сумму обойдется жилье в Новосибирске (1 800 рублей в сутки), Краснодаре (1 900 рублей) и Ростове-на-Дону (1 900 рублей).

Если бюджет на проживание от 2 000 до 3 000 тысяч рублей за ночь, вариантов становится гораздо больше. Например, можно отправиться в Иваново (номер в отеле стоит около 2 000 рублей), Астрахань (2 100 рублей) или Тольятти (2 200 рублей). За 2 300 рублей в сутки несложно найти гостиницу в Архангельске, Волгограде и Уфе. А за 2 400 рублей получится забронировать номер в Самаре, Ульяновске и Барнауле. В Перми этим летом можно остановиться в отеле за 2 500 рублей, в Тюмени — за 2 600 рублей, в Минеральных Водах и Пскове — за 2 700 рублей. Кроме того, в список попали Эсто-Садок (там ночь в трехзвездочной гостинице стоит около 2 800 рублей), Туапсе (2 800 рублей) и Вологда (2 900 рублей).

За 3 000 рублей в сутки можно забронировать номер в отелях Иркутска, Ставрополя, а также на популярных краснодарских курортах — Лазаревском и Джубге.

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