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В Белгороде отменили ракетную опасность

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Белгороде и Белгородской области отменена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Отбой ракетной опасности», — написал он.

Ракетная опасность в регионе была объявлена в 00:37 (мск).

3 июня сообщалось, что жители Белгорода спрятались во время ракетной опасности в укрытии и встретили там депутата Государственной думы Петра Толстого.

3 июня Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины и один в 23:10 мск.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали АЗС в населенном пункте Головчино Белгородской области.

В результате взрывов была повреждена входная группа здания заправки, посечена автозаправочная колонка и один автомобиль, никто не пострадал.

Ранее в РФ лагеря отдыха для детей предложили оборудовать укрытиями от БПЛА.

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