Ученые обнаружили гигантские вирусы, способные спасти льды от таяния

Датские ученые из Орхусского университета обнаружили в Гренландии так называемые гигантские вирусы — необычайно крупные и сложные вирусы. Микроорганизмы такого типа впервые нашли среди льдов. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiome.

Размер обычных вирусов составляет от 20 до 200 нанометров, тогда как типичная бактерия вырастает до 2–3 микрометров. То есть, нормальный вирус примерно в 1000 раз меньше бактерии. Однако гигантские вирусы достигают 2,5 микрометра, превосходя по масштабу большинство бактерий. Кроме того, геном гигантских вирусов более чем в 10 раз больше генома своих стандартных сородичей и может насчитывать до 2,5 млн нуклеотидов.

Команда выяснила, что гигантские вирусы Гренландии, по всей видимости, питаются снежными водорослями. Каждую весну эти растения покрывают большие площади гренландских льдов. Их темная поверхность уменьшает отражающую способность ледников и ускоряет их таяние под лучами Солнца.

Ученые считают, что с помощью вирусов можно сдерживать развитие водорослей, не давая льдинам плавиться под действием солнечной энергии.

Тем не менее гигантские вирусы пока недостаточно изучены. В отличие от обычных вирусов, они имеют множество активных генов, позволяющих восстанавливать, реплицировать, транскрибировать и транслировать ДНК. Микробиологи пока не знают, как именно используются данные генетические механизмы, но надеются выяснить это в ходе дальнейших исследований.

Ранее ученые нашли в сточных водах гигантский вирус, уничтожающий поедающих человеческий мозг амеб.