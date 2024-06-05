Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военный сбежал со службы, купил «соли» и расстрелял сослуживцев

Бойца СВО судят за убийство сослуживца из-за обвинений в трусости

close
100%
Shutterstock

Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бойца СВО Александра Ткаченко, выяснила «Газета.Ru». По данным следствия, мужчина покинул воинскую часть, купил наркотики, вернулся в часть и расстрелял двух сослуживцев.

Военнослужащий, водитель-механик в звании рядового Ткаченко проходил воинскую службу по контракту в Волгограде. 3 августа 2023 года он не вернулся в воинскую часть после лечения в госпитале и остался проводить время «по своему усмотрению» в Волгограде и Воронеже. 23 августа полицейские задержали мужчину в Воронеже — спустя час после того, как он забрал закладку с 0,42 грамма «соли» — наркотическое вещество «a — Пирролидиновалерофенон». После задержания его передали военной комендатуре — там 28 августа отправили Ткаченко в другую часть продолжать службу в Воронеже. Однако 4 сентября Ткаченко снова сбежал. В это время часть, где он изначально служил в Волгограде, перевели под Херсон.

8 октября 2023 года Ткаченко сам приехал в Херсонскую область. По данным следствия, там в тот момент находились его военнослужащие из части, где Ткаченко служил с мая по август. О своем прибытии он руководству не доложил и «продолжил праздно проводить время». Ткаченко пил в столовой под навесом с сослуживцами — наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. По данным следствия, Савельев и Яковлев обвинили Ткаченко в том, что тот сбежал, испугавшись участия в военных действиях. Через несколько часов Ткаченко позвал сослуживцев «на разговор», взяв с собой автомат АК-12 Савельева. Ткаченко выстрелил не менее 15 раз в Савельева и Яковлева, а затем сбежал.

Младший сержант Савельев от полученных травм погиб сразу, а рядовому Яковлеву перебило голени. Самого Ткаченко задержали следующим утром.

В отношении Ткаченко возбуждены уголовные дела по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершенном общеопасным способом.

Подробности дела — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пскове четверых военных осудили за кражу топлива на 6 млн руб. из воинской части.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами