Российский военный сбежал со службы, купил «соли» и расстрелял сослуживцев

Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бойца СВО Александра Ткаченко, выяснила «Газета.Ru». По данным следствия, мужчина покинул воинскую часть, купил наркотики, вернулся в часть и расстрелял двух сослуживцев.

Военнослужащий, водитель-механик в звании рядового Ткаченко проходил воинскую службу по контракту в Волгограде. 3 августа 2023 года он не вернулся в воинскую часть после лечения в госпитале и остался проводить время «по своему усмотрению» в Волгограде и Воронеже. 23 августа полицейские задержали мужчину в Воронеже — спустя час после того, как он забрал закладку с 0,42 грамма «соли» — наркотическое вещество «a — Пирролидиновалерофенон». После задержания его передали военной комендатуре — там 28 августа отправили Ткаченко в другую часть продолжать службу в Воронеже. Однако 4 сентября Ткаченко снова сбежал. В это время часть, где он изначально служил в Волгограде, перевели под Херсон.

8 октября 2023 года Ткаченко сам приехал в Херсонскую область. По данным следствия, там в тот момент находились его военнослужащие из части, где Ткаченко служил с мая по август. О своем прибытии он руководству не доложил и «продолжил праздно проводить время». Ткаченко пил в столовой под навесом с сослуживцами — наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. По данным следствия, Савельев и Яковлев обвинили Ткаченко в том, что тот сбежал, испугавшись участия в военных действиях. Через несколько часов Ткаченко позвал сослуживцев «на разговор», взяв с собой автомат АК-12 Савельева. Ткаченко выстрелил не менее 15 раз в Савельева и Яковлева, а затем сбежал.

Младший сержант Савельев от полученных травм погиб сразу, а рядовому Яковлеву перебило голени. Самого Ткаченко задержали следующим утром.

В отношении Ткаченко возбуждены уголовные дела по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершенном общеопасным способом.

Подробности дела — в материале «Газеты.Ru».

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