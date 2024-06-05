В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал он.

Смирнов призвал находящихся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой), находящихся на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В это же время о ракетной опасности в Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

4 июня сообщалось, что замглавы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ в селе Головчино Грайворонского округа.

До этого в сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения около дома №15 на улице Шаландина в Белгороде. На них видно, как во время тревоги женщина, махнув рукой, велела детям бежать в другой подъезд. После появления видеозаписи жители города решили, что поступок женщины подходит под статью об оставлении в опасности. Они пообещали обратиться в полицию.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.