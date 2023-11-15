В Киеве заявили о надвигающейся на Украину демографической катастрофе

Директор киевского института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи академик Элла Либанова заявила, что в ближайшие 10 лет на Украине может случиться демографическая катастрофа. Об этом сообщает украинский ресурс Vesti.ua.

По ее словам, ситуация с демографией в стране будет складываться чрезвычайно плохо. По прогнозу Либановой в 2033 году население Украины составит от 26 до 35 миллионов.

Демограф уверена, что Украина не сможет возвратится к имевшемуся ранее показателю в 45 миллионов человек. Основными причинами демографического кризиса на Украине Либанова считает отрицательную динамику миграции, низкую рождаемость, стареющее население и высокую преждевременную смертность.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что на территорию республики из-за рубежа может вернуться лишь половина уехавших украинцев.

До этого исследования Института демографии и социальных исследований НАН Украины показали, что экономика страны приближается к краху из-за военных действий и массового оттока населения.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.