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Американец расправился с кроликом своей девушки и заявил, что сделает с ней то же самое

В США 20-летний студент угрожал своей девушке и расправился с ее питомцем

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Shutterstock

В США арестовали 20-летнего юношу, который проломил голову кролику своей девушки и заявил ей: «Ты следующая». Об этом сообщает Law&Crime.

11 ноября отец потерпевшей связался с экстренными службами и рассказал, что его дочь находится в опасности. Прибывшие на место полицейские увидели плачущую девушку, которая объяснила правоохранителям, что была наедине со своим бойфрендом, а затем отправилась в душ. Когда она вернулась молодой человек заявил ей, что расправился с ее питомцем.

При этом ни кролика, ни его клетки в комнате уже не было. Мужчина сначала сказал хозяйке животного, что это был несчастный случай, но когда увидел, что та расстроилась, подчеркнул, что сделал это намеренно. Затем он стал угрожать девушке и сказал ей, что она будет следующей. Когда злоумышленник покинул ее квартиру, потерпевшая связалась с родными. Известно, что подозреваемый применял по отношению к ней силу.

Окровавленного кролика с разбитой головой нашли в мусорном контейнере неподалеку от дома. Живодера задержали в тот же день, он отказался делиться со следователями деталями произошедшего и лишь признал себя виновным. После внесения залога в размере $10 тыс. его выпустили из тюрьмы.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее собака спасла хозяйку от нападавшего с ножом бывшего парня, ранее дважды сидевшего в тюрьме.

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