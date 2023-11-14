Керченская паромная переправа приостановила работу

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что Керченская паромная переправа временно приостановила работу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в 18.35 (по московскому времени. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

22 октября сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени. Как уточнил агентству РИА Новости источник в Минтрансе Крыма, перекрытие движения связано с ремонтными работами. Движение автотранспорта по Крымскому мосту до этого перекрывалось 17 октября.

До этого руководитель министерства транспорта республики Крым Николай Лукашенко заявлял, что работа паромной переправы в Керченском проливе приостановлена из-за сильного ветра.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.