Депутат Верховной рады хотела назвать дочь в честь ракеты США

Депутат Верховной рады Александра Устинова сообщила, что всерьез рассматривала вариант назвать свою дочь Джавелиной, в честь противотанкового ракетного комплекса производства США, которые получает Украина. Об этом сообщает издание Hill.

«Устинова заявила, что серьезно рассматривала возможность назвать ребенка Джавелиной в честь американской ракеты», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что ее муж отговорил от данного варианта и девочку назвали Викторией.

Ранее украинский минюст опубликовал список имен, которыми украинские граждане называли своих детей, рожденных в прошлом году. Среди самых оригинальных женских имен — Мечта, Луна, Авиталь-Азалина, Мантикора, Русалина и Джавелина. Самыми креативными мужскими именами стали Искандер, Марс, Ахиллес, Сармат, Светозар, Нимрод, Нектарий и другие.

Тем не менее чаще всего украинских малышей называют более привычными именами. Чаще всего во второй половине прошлого года украинских новорожденных девочек называли Аннами, Анастасиями, Верониками, Софиями и Мариями, а мальчиков — Артемами, Иванами, Дмитриями, Максимами, Михаилами и Даниилами.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $1,1 млрд, в который будут включены реактивные системы залпового огня HIMARS.