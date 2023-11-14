Россиянке, с детства избегавшей стоматологов, установили титановую пластину вместо челюсти

Российские врачи заменили пациентке челюстную кость титановой пластиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурашко по коже».

45-летняя жительница Набережных Челнов не ходила к стоматологам с детства. Когда же она все-таки решила показаться врачу, выяснилось, что кость ее нижней челюсти практически сгнила. К этому моменту ее правую сторону лица перекосило, и она уже несколько месяцев не могла есть твердую пищу.

Медики остались в шоке от увиденного и диагностировали у пациентки хронический остеомиелит, осложненный отмиранием костной ткани. Женщине назначили экстренную операцию, в ходе которой удалили 10 сантиметров отмершей костной ткани и установили на это место титановую пластину. До сих пор подобных процедур местные челюстно-лицевые хирурги не проводили, но все прошло успешно.

«Пациентка чувствует себя хорошо: набирает вес, обещает следить за своим здоровьем, посещать врача-стоматолога и после реабилитации планирует установить зубные протезы», — отметил хирург Баин Демкин.

По его словам, настолько сложная патология могла развиться по многим причинам, в том числе и на фоне «перенесенной коронавирусной инфекции».

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