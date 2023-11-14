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Суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отклонил жалобу Блиновской и оставил ее под домашним арестом до января

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты автора «Марафона желаний» Елены Блиновской, подозревой в уклонении от уплаты налогов, на продление домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, заседание суда прошло без обвиняемой и без следователя, с участием только адвоката и прокурора.

Адвокат Блиновской на заседании заявила, что домашний арест мешает ее подзащитной заниматься предпринимательской деятельностью, и ей необходим онлайн-доступ к кабинету налогоплательщика, чтобы собрать данные для новой налоговой проверки, также данная мера не позволяет ей отводить детей в сад и школу.

По словам защитницы, блогер погасит всю недостающую сумму, как только она будет точно установлена.

Адвокат также сообщила, что в отношении автора «Марафона желаний» начата еще одна налоговая проверка за 2022 год.

6 ноября сообщалось, что ФСИН заподозрил Блиновскую в нарушении домашнего ареста.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией, она хотела покинуть пределы РФ, так как узнала о возбуждении в ее отношении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере. Причиненный ущерб оценили в 918 млн рублей. На следующий день после задержания суд избрал в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста, ей также запретили пользоваться интернетом. Срок ареста несколько раз продлевали.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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