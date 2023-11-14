Россиянам рассказали, чем опасно одиночество

Самое опасное в одиноком образе жизни — отсутствие человека, который поможет в экстренной ситуации. Об этом в эфире «Радио 1» заявила директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Если человек дома один и почувствовал какое-то недомогание, у него обострилось текущее заболевание или любой приступ <...> его не спасут, ему не окажут первую помощь», — сказала Смолярчук.

Особо тревожным, по ее словам, является одиночество пожилых людей, поскольку в этом возрасте трудно найти друзей и знакомых.

«Чаще всего это вдовцы, старики, которые не смогли построить отношения со своими детьми. Они живут одни не потому, что это их выбор, а потому что это их карма», — добавила эксперт.

До этого Смолярчук рассказала, почему люди сознательно выбирают жизнь в одиночестве. По ее словам, часто такое решение принимают те, у кого были семейные проблемы в детстве, либо имеется негативный опыт в отношениях.

В 2023 году ученые из Американского онкологического общества выяснили, что жизнь в одиночестве повышает риск летального исхода из-за рака на 32%. Результаты опубликованы в журнале Cancer.

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